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Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм

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Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 1
Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 2
Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 3
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Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 5
Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 6
Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 7
Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 8
Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 9
Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусачки
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 1
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 2
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 3
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 4
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 5
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 6
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 7
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 8
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 9
  • Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475609
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Кусачки
Размеры в упаковке, см
24х7х2
Вес, г.
70

Описание товара Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм

Торцевые кусачки мини REXANT 100 мм 12-4605 позволяют аккуратно, без заусениц и острых краев перекусить проволоку. Преимущество инструмента - легкий изгиб рукояток, который обеспечивает надежное удержание.



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Отзывы о товаре Кусачки Rexant Мини 12-4605 100мм




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Кусачки
Описание
Торцевые кусачки мини REXANT 100 мм 12-4605 позволяют аккуратно, без заусениц и острых краев перекусить проволоку. Преимущество инструмента - легкий изгиб рукояток, который обеспечивает надежное удержание.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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