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Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824)

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Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 1
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 2
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 3
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 4
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 5
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 6
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 7
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 8
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 1
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 2
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 3
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 4
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 5
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 6
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 7
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 8
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824)
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
69

Описание товара Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824)

Никелированные бокорезы Sparta Mini 17824 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для разрезания проводов, кабелей и проволоки. Они будут полезны на строительной площадке, в автомастерской и в домашних условиях. Небольшая длина инструмента 130 мм позволяет выполнять точные работы даже в ограниченном пространстве.

Преимущества

  • Прочность — рабочие части выполнены из инструментальной углеродистой стали марки У7.
  • Надежность и долговечность — зажимные части имеют твердость 45,5 HRC, режущие кромки дополнительно закалены до 53 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Защита от коррозии — никелированные металлические части устойчивы к воздействию влаги.
  • Эргономичность — благодаря авторазжиму губки мгновенно возвращаются в исходное положение, что экономит время и силы мастера.
  • Комфортная работа — обливные рукоятки удобно ложатся в руку и не выскальзывают из ладони.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
130
Страна производитель
Китай
Описание

Никелированные бокорезы Sparta Mini 17824 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для разрезания проводов, кабелей и проволоки. Они будут полезны на строительной площадке, в автомастерской и в домашних условиях. Небольшая длина инструмента 130 мм позволяет выполнять точные работы даже в ограниченном пространстве.

Преимущества

  • Прочность — рабочие части выполнены из инструментальной углеродистой стали марки У7.
  • Надежность и долговечность — зажимные части имеют твердость 45,5 HRC, режущие кромки дополнительно закалены до 53 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Защита от коррозии — никелированные металлические части устойчивы к воздействию влаги.
  • Эргономичность — благодаря авторазжиму губки мгновенно возвращаются в исходное положение, что экономит время и силы мастера.
  • Комфортная работа — обливные рукоятки удобно ложатся в руку и не выскальзывают из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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