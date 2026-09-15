Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 649001
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
69
Описание товара Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824)
Никелированные бокорезы Sparta Mini 17824 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для разрезания проводов, кабелей и проволоки. Они будут полезны на строительной площадке, в автомастерской и в домашних условиях. Небольшая длина инструмента 130 мм позволяет выполнять точные работы даже в ограниченном пространстве.
Преимущества
- Прочность — рабочие части выполнены из инструментальной углеродистой стали марки У7.
- Надежность и долговечность — зажимные части имеют твердость 45,5 HRC, режущие кромки дополнительно закалены до 53 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
- Защита от коррозии — никелированные металлические части устойчивы к воздействию влаги.
- Эргономичность — благодаря авторазжиму губки мгновенно возвращаются в исходное положение, что экономит время и силы мастера.
- Комфортная работа — обливные рукоятки удобно ложатся в руку и не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитБокорезы Classic, 160мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Spa...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитБокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонент...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБокорезы Econom, 160 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Mat...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБокорезы Classic, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Sp...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитБокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятк...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитБокорезы Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Mat...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитБокорезы Classic, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Sp...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитБокорезы NICKEL, 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоят...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитБокорезы, Comfort, 200 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятк...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитБокорезы,160 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки Сибрт...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитБокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Mat...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитБокорезы Stayer TOPGrip 140мм 2205-5-14_z02
Никелированные бокорезы Sparta Mini 17824 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для разрезания проводов, кабелей и проволоки. Они будут полезны на строительной площадке, в автомастерской и в домашних условиях. Небольшая длина инструмента 130 мм позволяет выполнять точные работы даже в ограниченном пространстве.
Преимущества
- Прочность — рабочие части выполнены из инструментальной углеродистой стали марки У7.
- Надежность и долговечность — зажимные части имеют твердость 45,5 HRC, режущие кромки дополнительно закалены до 53 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
- Защита от коррозии — никелированные металлические части устойчивы к воздействию влаги.
- Эргономичность — благодаря авторазжиму губки мгновенно возвращаются в исходное положение, что экономит время и силы мастера.
- Комфортная работа — обливные рукоятки удобно ложатся в руку и не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824) - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим Sparta (17824)