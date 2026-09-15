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Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814)

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Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 1
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 2
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 3
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 4
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 5
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 6
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 7
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 8
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 1
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 2
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 3
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 4
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 5
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 6
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 7
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 8
  • Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814)
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814)

Никелированные бокорезы Matrix Mini 17814 длиной 130 мм, с двухкомпонентными рукоятками и авторазжимом, служат для перерезания проводов, кабелей и проволоки. Пригодятся сетевым инженерам, строителям, автомеханикам и домашним мастерам для проведения монтажных работ. Компактные размеры бокорезов 130 х 85 х 25 мм позволяют обрезать провода в труднодоступных местах без потери точности.

Преимущества

  • Прочность — бокорезы изготовлены из стали, зажимные поверхности закалены до твердости 45,5 HRC, а рабочие кромки прошли дополнительную закалку до 53 HRC.
  • Высокая коррозионная стойкость — на металлические части нанесено защитное никелевое покрытие.
  • Авторазжим — губки возвращаются в исходное положение без дополнительных усилий, что ускоряет работу.
  • Эргономичность — двухкомпонентные ручки удобно лежат в руке, это позволяет долго работать без усталости.



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Отзывы о товаре Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
130
Страна производитель
Китай
Описание

Никелированные бокорезы Matrix Mini 17814 длиной 130 мм, с двухкомпонентными рукоятками и авторазжимом, служат для перерезания проводов, кабелей и проволоки. Пригодятся сетевым инженерам, строителям, автомеханикам и домашним мастерам для проведения монтажных работ. Компактные размеры бокорезов 130 х 85 х 25 мм позволяют обрезать провода в труднодоступных местах без потери точности.

Преимущества

  • Прочность — бокорезы изготовлены из стали, зажимные поверхности закалены до твердости 45,5 HRC, а рабочие кромки прошли дополнительную закалку до 53 HRC.
  • Высокая коррозионная стойкость — на металлические части нанесено защитное никелевое покрытие.
  • Авторазжим — губки возвращаются в исходное положение без дополнительных усилий, что ускоряет работу.
  • Эргономичность — двухкомпонентные ручки удобно лежат в руке, это позволяет долго работать без усталости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814) – стоимость товара 300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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