Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814)
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Характеристики
Описание товара Бокорезы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17814)
Никелированные бокорезы Matrix Mini 17814 длиной 130 мм, с двухкомпонентными рукоятками и авторазжимом, служат для перерезания проводов, кабелей и проволоки. Пригодятся сетевым инженерам, строителям, автомеханикам и домашним мастерам для проведения монтажных работ. Компактные размеры бокорезов 130 х 85 х 25 мм позволяют обрезать провода в труднодоступных местах без потери точности.
Преимущества
- Прочность — бокорезы изготовлены из стали, зажимные поверхности закалены до твердости 45,5 HRC, а рабочие кромки прошли дополнительную закалку до 53 HRC.
- Высокая коррозионная стойкость — на металлические части нанесено защитное никелевое покрытие.
- Авторазжим — губки возвращаются в исходное положение без дополнительных усилий, что ускоряет работу.
- Эргономичность — двухкомпонентные ручки удобно лежат в руке, это позволяет долго работать без усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Никелированные бокорезы Matrix Mini 17814 длиной 130 мм, с двухкомпонентными рукоятками и авторазжимом, служат для перерезания проводов, кабелей и проволоки. Пригодятся сетевым инженерам, строителям, автомеханикам и домашним мастерам для проведения монтажных работ. Компактные размеры бокорезов 130 х 85 х 25 мм позволяют обрезать провода в труднодоступных местах без потери точности.
Преимущества
- Прочность — бокорезы изготовлены из стали, зажимные поверхности закалены до твердости 45,5 HRC, а рабочие кромки прошли дополнительную закалку до 53 HRC.
- Высокая коррозионная стойкость — на металлические части нанесено защитное никелевое покрытие.
- Авторазжим — губки возвращаются в исходное положение без дополнительных усилий, что ускоряет работу.
- Эргономичность — двухкомпонентные ручки удобно лежат в руке, это позволяет долго работать без усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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