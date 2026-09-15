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Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568)

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Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 1
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 2
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 3
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 4
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 5
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 6
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 7
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 8
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 9
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 10
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 11
Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 1
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 2
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 3
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 4
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 5
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 6
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 7
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 8
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 9
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 10
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 11
  • Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568)
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х3
Вес, г.
250

Описание товара Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568)

Комбинированные шлифованные плоскогубцы Sparta Comfort 16968 длиной 180 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для работы с крепежными элементами, проводами, проволокой и другими предметами. Губки с насечками надежно фиксируют детали, а специальные выемки облегчают захват круглых предметов. Плоскогубцы способны не только удерживать, но и перекусывать проволоку и проводки — для этого предусмотрены режущие кромки. Инструмент будет полезен на строительной площадке, во время ремонта, в слесарной и столярной мастерской, автосервисе, а также подойдет для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из углеродистой стали 45 и отшлифованы.
  • Эффективная работа — режущие кромки, закаленные токами высокой частоты до 53 HRC, справляются с твердой проволокой без потери остроты.
  • Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — твердость зажимных частей составляет 45,5 HRC.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки с упорами для пальцев обеспечивают надежный хват.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированные шлифованные плоскогубцы Sparta Comfort 16968 длиной 180 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для работы с крепежными элементами, проводами, проволокой и другими предметами. Губки с насечками надежно фиксируют детали, а специальные выемки облегчают захват круглых предметов. Плоскогубцы способны не только удерживать, но и перекусывать проволоку и проводки — для этого предусмотрены режущие кромки. Инструмент будет полезен на строительной площадке, во время ремонта, в слесарной и столярной мастерской, автосервисе, а также подойдет для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из углеродистой стали 45 и отшлифованы.
  • Эффективная работа — режущие кромки, закаленные токами высокой частоты до 53 HRC, справляются с твердой проволокой без потери остроты.
  • Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — твердость зажимных частей составляет 45,5 HRC.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки с упорами для пальцев обеспечивают надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы, Comfort, 180 мм, шлифованные, двухкомпонентные рукоятки Sparta (17568) - по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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