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Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358

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Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 1
Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 2
Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 3
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Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 5
Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 6
Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 7
Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 8
Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 1
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 2
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 3
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 4
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 5
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 6
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 7
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 8
  • Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475573
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Бокорезы
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
260

Описание товара Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358

Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 предназначаются для работы под высоким напряжением (до 1000 В). Режущие кромки модели имеют двустороннюю заточку лезвий и закалены токами HRC 62. Рукоятки оснащаются ограничителями, которые способствуют удобной работе и не позволяют руке соскальзывать.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы КВТ Эксперт 160 70358




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Бокорезы
Описание
Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 160 70358 предназначаются для работы под высоким напряжением (до 1000 В). Режущие кромки модели имеют двустороннюю заточку лезвий и закалены токами HRC 62. Рукоятки оснащаются ограничителями, которые способствуют удобной работе и не позволяют руке соскальзывать.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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