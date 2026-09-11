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Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм

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Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм - фото 1
Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм - фото 2
Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм - фото 3
Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм - фото 1
  • Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм - фото 2
  • Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм - фото 3
  • Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475571
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Бокорезы
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
220

Описание товара Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм

Бокорезы 160 мм КВТ Мастер 77427 обладают стандартной длиной, которая обеспечивает достаточное усилие для резки мягкой проволоки диаметром до 4 мм и жесткой проволоки до 2 мм. Небольшой вес инструмента позволяет носить его с собой без особого труда.



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Отзывы о товаре Бокорезы КВТ Мастер 77427 160мм




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Бокорезы
Описание
Бокорезы 160 мм КВТ Мастер 77427 обладают стандартной длиной, которая обеспечивает достаточное усилие для резки мягкой проволоки диаметром до 4 мм и жесткой проволоки до 2 мм. Небольшой вес инструмента позволяет носить его с собой без особого труда.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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