Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
69
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%6 906 руб. 8 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457092
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для писсуара
Высота, см
5.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
13
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
69
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х7
Вес, г.
680
Описание товара Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C)
Нажимной механизм затвора, металлический патрубок, металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667670 матовый черны...
-
В наличииЦена 6 916 руб.1729 руб. в СплитСмеситель для кухни Lemark Basic LM3605C
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БАЗАЛЬТ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 9 450 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЛЫЙ)
-
В наличииЦена 7 436 руб.1859 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71450000 хром
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитСмеситель для кухни с вытяжным душем Hansgrohe Zesis M33 7480167...
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитНастенный смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71578670...
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитСкрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71562670 матовый ч...
-
В наличииЦена 7 620 руб. 12 780 руб.1905 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-В...
Бренд
Тип товара
Смеситель для писсуара
Высота, см
5.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
13
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
69
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
подводка
Страна производитель
Китай
Нажимной механизм затвора, металлический патрубок, металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C)