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Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C)

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Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C) - фото 1
Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
69
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C) - фото 1
  • Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 906 руб.  8 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457092
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для писсуара
Высота, см
5.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
13
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
69
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х7
Вес, г.
680

Описание товара Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C)

Нажимной механизм затвора, металлический патрубок, металлическая рукоятка



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Отзывы о товаре Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4612C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для писсуара
Высота, см
5.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
13
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Длина излива
69
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Нажимной механизм затвора, металлический патрубок, металлическая рукоятка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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