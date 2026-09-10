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Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый

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Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 1
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 2
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 3
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 4
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 5
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 6
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 7
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 8
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 9
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 10
Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 1
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 2
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 3
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 4
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 5
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 6
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 7
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 8
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 9
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 10
  • Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457033
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
19х26х15,5 см
Размеры в упаковке, см
28х20х18
Вес, кг.
1.35

Описание товара Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый

Технологичный и современный тостер имеет 3 режима работы и 7 степеней прожаривания тостов. Есть режимы подогрева и размораживания. Все элементы управления находятся на торце корпуса, что позволяет ставить его боком и экономить место. Имеется приятная синяя подсветка кнопок выбранной программы.



Теги товара: на 2 тоста, белые

Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-3500 900Вт белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
19х26х15,5 см
Описание
Технологичный и современный тостер имеет 3 режима работы и 7 степеней прожаривания тостов. Есть режимы подогрева и размораживания. Все элементы управления находятся на торце корпуса, что позволяет ставить его боком и экономить место. Имеется приятная синяя подсветка кнопок выбранной программы.


Теги товара: на 2 тоста, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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