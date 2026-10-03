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Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725)

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Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 1
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Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 5
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 6
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 7
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 8
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 9
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 10
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 11
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 12
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 13
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 14
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 15
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 16
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 17
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 18
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 19
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Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 21
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 22
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 23
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 24
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 25
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Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
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  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 30
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 31
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 32
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 33
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 34
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 35
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 36
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 37
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 38
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 39
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 40
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 41
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 42
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 43
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 44
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 45
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 46
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 47
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 48
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 49
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725)
2 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь, чугун
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
5.93

Описание товара Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725)

Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50725 используется для поднятия грузов массой до 10 т на высоту 230-460 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.



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Отзывы о товаре Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725)




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь, чугун
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50725 используется для поднятия грузов массой до 10 т на высоту 230-460 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат Matrix Master бутылочный, 10 тонн (50725) - по цене 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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