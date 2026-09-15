Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, h подъема 230-460 мм Matrix (50767)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
В наличии
Код товара: 658162
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
2 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
5.91
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, h подъема 230-460 мм Matrix (50767)
Гидравлический бутылочный домкрат MATRIX 10 т, h подъема 230 - 460 мм 50767 используется для быстрого подъема груза массой до 10 тонн. Корпус модели изготовлен из коррозионностойкой стали высокой прочности. Риск поломки домкрата минимален благодаря наличию магнитного собирателя стружки в масле цилиндра.
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Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
36
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат MATRIX 10 т, h подъема 230 - 460 мм 50767 используется для быстрого подъема груза массой до 10 тонн. Корпус модели изготовлен из коррозионностойкой стали высокой прочности. Риск поломки домкрата минимален благодаря наличию магнитного собирателя стружки в масле цилиндра.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, h подъема 230-460 мм Matrix (50767) - данный товар вы можете купить по цене 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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