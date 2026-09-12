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Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50105) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50105)

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Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels - фото 1
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
485
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
55
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels - фото 1
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658263
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
485
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х22х12
Вес, кг.
4.07

Описание товара Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50105)

Компактный винтовые домкраты с телескопической грузовой опорой для быстрого подъема груза массой до 2 тонн. Корпус изготовлен из высокопрочной коррозионностойкой стали. Комплектуется воротком из трех частей для комфортного использования домкрата в тяжело доступных местах для оператора.



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Отзывы о товаре Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50105)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
485
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
55
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный винтовые домкраты с телескопической грузовой опорой для быстрого подъема груза массой до 2 тонн. Корпус изготовлен из высокопрочной коррозионностойкой стали. Комплектуется воротком из трех частей для комфортного использования домкрата в тяжело доступных местах для оператора.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный
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Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50105) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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