Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50105)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
485
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658263
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
485
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х22х12
Вес, кг.
4.07
Описание товара Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50105)
Компактный винтовые домкраты с телескопической грузовой опорой для быстрого подъема груза массой до 2 тонн. Корпус изготовлен из высокопрочной коррозионностойкой стали. Комплектуется воротком из трех частей для комфортного использования домкрата в тяжело доступных местах для оператора.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механический бутылочный
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
270
Высота подъема, мм
485
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
55
Страна производитель
Китай
Компактный винтовые домкраты с телескопической грузовой опорой для быстрого подъема груза массой до 2 тонн. Корпус изготовлен из высокопрочной коррозионностойкой стали. Комплектуется воротком из трех частей для комфортного использования домкрата в тяжело доступных местах для оператора.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механический бутылочный
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механический бутылочный
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 270-485 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50105) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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