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0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка

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0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 1
0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 2
0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 3
0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 4
0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Toto=
Альбом (сингл)
Live In Tokyo 1980 Ep
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 1
  • 0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 2
  • 0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 3
  • 0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 4
  • 0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка
2 700 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция TOTO
filter_none Товар входит в коллекцию TOTO

Коллекция TOTO


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397241815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Toto=
Альбом (сингл)
Live In Tokyo 1980 Ep
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
St. George and the Dragon (Live), Mama (Live), Tale of a Man (Live), White Sister (Live), Runaway (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка

Впервые как самостоятельный релиз, концертный EP легендарных Toto "Live In Tokyo 1980". Великолепно отточенное музыкальное мастерство Тото помогло продать коллективу более 40 миллионов альбомов за четыре десятилетия их музыкальной карьеры. В 1980 году группа отправилась в свой первый тур по Японии, в котором у них сформировались дружеские отношения с фанатами в этой стране, обожавшими их утонченный рок-стиль западного побережья. "Live In Tokyo 1980 EP" будет впервые выпущен в качестве самостоятельного релиза. Записанный оригинальным составом группы - вокалист Бобби Кимбалл, гитарист Стив Люкатер, клавишники Дэвид Пейч и Стив Поркаро, басист Дэвид Хангейт и барабанщик Джефф Поркаро - EP включает четыре трека с их тогда только вышедшего второго альбома «Hydra» (плюс неизданный трек «Runaway»), записанные во время этого исторического тура.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре 0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397241815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Toto=
Альбом (сингл)
Live In Tokyo 1980 Ep
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
St. George and the Dragon (Live), Mama (Live), Tale of a Man (Live), White Sister (Live), Runaway (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые как самостоятельный релиз, концертный EP легендарных Toto "Live In Tokyo 1980". Великолепно отточенное музыкальное мастерство Тото помогло продать коллективу более 40 миллионов альбомов за четыре десятилетия их музыкальной карьеры. В 1980 году группа отправилась в свой первый тур по Японии, в котором у них сформировались дружеские отношения с фанатами в этой стране, обожавшими их утонченный рок-стиль западного побережья. "Live In Tokyo 1980 EP" будет впервые выпущен в качестве самостоятельного релиза. Записанный оригинальным составом группы - вокалист Бобби Кимбалл, гитарист Стив Люкатер, клавишники Дэвид Пейч и Стив Поркаро, басист Дэвид Хангейт и барабанщик Джефф Поркаро - EP включает четыре трека с их тогда только вышедшего второго альбома «Hydra» (плюс неизданный трек «Runaway»), записанные во время этого исторического тура.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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