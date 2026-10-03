0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка
Впервые как самостоятельный релиз, концертный EP легендарных Toto "Live In Tokyo 1980". Великолепно отточенное музыкальное мастерство Тото помогло продать коллективу более 40 миллионов альбомов за четыре десятилетия их музыкальной карьеры. В 1980 году группа отправилась в свой первый тур по Японии, в котором у них сформировались дружеские отношения с фанатами в этой стране, обожавшими их утонченный рок-стиль западного побережья. "Live In Tokyo 1980 EP" будет впервые выпущен в качестве самостоятельного релиза. Записанный оригинальным составом группы - вокалист Бобби Кимбалл, гитарист Стив Люкатер, клавишники Дэвид Пейч и Стив Поркаро, басист Дэвид Хангейт и барабанщик Джефф Поркаро - EP включает четыре трека с их тогда только вышедшего второго альбома «Hydra» (плюс неизданный трек «Runaway»), записанные во время этого исторического тура.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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