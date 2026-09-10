Коммутатор TP-Link TL-SG2008
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG2008
Гигабитная скорость: 8 гигабитных портов RJ45 обеспечат высокоскоростное подключение. Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)*, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Надёжная защита: 802.1Q VLAN, список управления доступом (ACL), защита портов, защита от широковещательных штормов и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений: приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Множество способов управления: управление через вебинтерфейс, интерфейс командной строки (CLI), SNMP и RMON.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SG1016
-
В наличииЦена 7 850 руб.1963 руб. в СплитКоммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710)
-
В наличииЦена 8 010 руб.2003 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 8 710 руб.2178 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105MPE
-
В наличииЦена 8 720 руб.2180 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311MP
-
В наличииЦена 8 860 руб.2215 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116E
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1210P
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный
-
В наличииЦена 9 020 руб.2255 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)
-
В наличииЦена 9 100 руб.2275 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG2226F
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG2008