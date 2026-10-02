Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240)
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Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 400 руб.
В наличии
Код товара: 420747
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
29 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
40
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
15
Переработка
степплерных скоб, бумаги
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х24
Вес, кг.
21.5
Описание товара Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240)
Предназначен для коллективного использования в небольших и средних офисах. Модель Office Kit S 240 (1.9?10 мм) имеет объемную корзину и может уничтожать одновременно до 15 листов бумаги формата А4 (плотность 70 г/м2), а также CD/DVD диски и кредитные карты. Случайное попадание степлерных скоб и канцелярских скрепок в режущий механизм не влияет на работу шредера, однако, специальное уничтожение скрепок не рекомендуется. Уничтожитель бумаги прост в использовании. Аппарат оснащен роликами для удобного перемещения по полу. Прозрачное окошко на передней панели шредера Office Kit S 240 (1.9?10 мм) делает наглядным уровень заполнения корзины.
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Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
40
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
15
Переработка
степплерных скоб, бумаги
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Предназначен для коллективного использования в небольших и средних офисах. Модель Office Kit S 240 (1.9?10 мм) имеет объемную корзину и может уничтожать одновременно до 15 листов бумаги формата А4 (плотность 70 г/м2), а также CD/DVD диски и кредитные карты. Случайное попадание степлерных скоб и канцелярских скрепок в режущий механизм не влияет на работу шредера, однако, специальное уничтожение скрепок не рекомендуется. Уничтожитель бумаги прост в использовании. Аппарат оснащен роликами для удобного перемещения по полу. Прозрачное окошко на передней панели шредера Office Kit S 240 (1.9?10 мм) делает наглядным уровень заполнения корзины.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - купить по цене 29400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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