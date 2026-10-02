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Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240)

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Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 1
Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 2
Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 3
Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 4
Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 5
Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 6
Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 7
Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 1
  • Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 2
  • Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 3
  • Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 4
  • Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 5
  • Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 6
  • Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 7
  • Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 400 руб. 
Начислим 471 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240)
29 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Office Kit
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
40
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
15
Переработка
степплерных скоб, бумаги
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х24
Вес, кг.
21.5

Описание товара Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240)

Предназначен для коллективного использования в небольших и средних офисах. Модель Office Kit S 240 (1.9?10 мм) имеет объемную корзину и может уничтожать одновременно до 15 листов бумаги формата А4 (плотность 70 г/м2), а также CD/DVD диски и кредитные карты. Случайное попадание степлерных скоб и канцелярских скрепок в режущий механизм не влияет на работу шредера, однако, специальное уничтожение скрепок не рекомендуется. Уничтожитель бумаги прост в использовании. Аппарат оснащен роликами для удобного перемещения по полу. Прозрачное окошко на передней панели шредера Office Kit S 240 (1.9?10 мм) делает наглядным уровень заполнения корзины.

Отзывы о товаре Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240)




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Характеристики
Бренд
Office Kit
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
40
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
15
Переработка
степплерных скоб, бумаги
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для коллективного использования в небольших и средних офисах. Модель Office Kit S 240 (1.9?10 мм) имеет объемную корзину и может уничтожать одновременно до 15 листов бумаги формата А4 (плотность 70 г/м2), а также CD/DVD диски и кредитные карты. Случайное попадание степлерных скоб и канцелярских скрепок в режущий механизм не влияет на работу шредера, однако, специальное уничтожение скрепок не рекомендуется. Уничтожитель бумаги прост в использовании. Аппарат оснащен роликами для удобного перемещения по полу. Прозрачное окошко на передней панели шредера Office Kit S 240 (1.9?10 мм) делает наглядным уровень заполнения корзины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240) - купить по цене 29400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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