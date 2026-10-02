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Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)

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Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 1
Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 2
Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 3
Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 4
Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 1
  • Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 2
  • Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 3
  • Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 4
  • Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 570 руб. 
Начислим 650 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)
40 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
23
Одновременно листов, до
100
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
9

Описание товара Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)

Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)

Отзывы о товаре Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)




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Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
23
Одновременно листов, до
100
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - стоимость товара 40570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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