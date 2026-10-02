Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 570 руб.
В наличии
Код товара: 420591
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
40 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
23
Одновременно листов, до
100
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
9
Описание товара Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)
Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)
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Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
23
Одновременно листов, до
100
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Шредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292) - стоимость товара 40570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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