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Шредер Deli 9919 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Deli 9919 серый

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Шредер Deli 9919 серый - фото 3
Шредер Deli 9919 серый - фото 4
Шредер Deli 9919 серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Deli 9919 серый - фото 1
  • Шредер Deli 9919 серый - фото 2
  • Шредер Deli 9919 серый - фото 3
  • Шредер Deli 9919 серый - фото 4
  • Шредер Deli 9919 серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420575
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Характеристики

Бренд
Deli
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
30
Класс секретности
уровень 7
Одновременно листов, до
8
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
26

Описание товара Шредер Deli 9919 серый

Шредер Deli 9919 серый

Отзывы о товаре Шредер Deli 9919 серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Deli
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
30
Класс секретности
уровень 7
Одновременно листов, до
8
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-7
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Deli 9919 серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Deli 9919 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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