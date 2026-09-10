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Сушилка для рук Puff 8814 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Puff 8814 белый

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Сушилка для рук Puff 8814 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414816
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х10
Вес, г.
525

Описание товара Сушилка для рук Puff 8814 белый

Сушилка для рук Puff 8814 подходит для использования на территории объектов со средним скоплением людей. Агрегат представлен в корпусе из высокопрочного пластика с интересным оригинальным дизайном, благодаря которому данная модель станет прекрасным дополнением любого современного интерьера.

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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для рук Puff 8814 подходит для использования на территории объектов со средним скоплением людей. Агрегат представлен в корпусе из высокопрочного пластика с интересным оригинальным дизайном, благодаря которому данная модель станет прекрасным дополнением любого современного интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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