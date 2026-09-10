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Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый

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Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 1
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 2
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 3
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 4
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 5
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 6
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 7
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 8
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 9
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 10
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 11
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 12
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 13
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 14
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 15
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 16
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 17
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 18
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 19
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 20
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 21
Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 1
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 2
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 3
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 4
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 5
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 6
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 7
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 8
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 9
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 10
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 11
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 12
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 13
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 14
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 15
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 16
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 17
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 18
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 19
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 20
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 21
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414537
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
лопатка, крюк, венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х25
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый

Тип стационарный / Мощность 1300 Вт / Число скоростей 8

Отзывы о товаре Миксер планетарный Hyundai HYM-S6551 серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
лопатка, крюк, венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Тип стационарный / Мощность 1300 Вт / Число скоростей 8
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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