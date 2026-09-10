Весы напольные Kitfort КТ-809
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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411725
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Детские
нет
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Синхронизация по Wi-Fi
нет
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х5
Вес, кг.
1.6
Описание товара Весы напольные Kitfort КТ-809
Модель КТ-809 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за весом. Внутри весов встроены датчики, встав на которые проводится диагностика тела. Далее весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, где будут отражены показатели вашего тела. Вся информация будет храниться у вас в телефоне.
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Теги товара: диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Детские
нет
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Синхронизация по Wi-Fi
нет
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Страна производства
Китай
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Модель КТ-809 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за весом. Внутри весов встроены датчики, встав на которые проводится диагностика тела. Далее весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, где будут отражены показатели вашего тела. Вся информация будет храниться у вас в телефоне.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, российские
Теги товара: диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, российские
Теги товара: диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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