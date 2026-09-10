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Весы напольные Kitfort КТ-809 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы напольные Kitfort КТ-809

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Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 1
Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 2
Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 3
Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 4
Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 5
Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 6
Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 1
  • Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 2
  • Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 3
  • Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 4
  • Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 5
  • Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 6
  • Весы напольные Kitfort КТ-809 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411725
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Детские
нет
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Синхронизация по Wi-Fi
нет
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х5
Вес, кг.
1.6

Описание товара Весы напольные Kitfort КТ-809

Модель КТ-809 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за весом. Внутри весов встроены датчики, встав на которые проводится диагностика тела. Далее весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, где будут отражены показатели вашего тела. Вся информация будет храниться у вас в телефоне.

Отзывы о товаре Весы напольные Kitfort КТ-809




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Детские
нет
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Синхронизация по Wi-Fi
нет
Развернуть
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Модель КТ-809 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за весом. Внутри весов встроены датчики, встав на которые проводится диагностика тела. Далее весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, где будут отражены показатели вашего тела. Вся информация будет храниться у вас в телефоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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