Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12
Вентилятор Aerocool Eclipse 12 — стильное и производительное решение, которое обеспечит эффективную циркуляцию воздуха внутри системного блока. Благодаря своим возможностям, а также яркому внешнему виду, в основе которого используется программируемая RGB-подсветка, данная модель может стать отличным выбором для использования в игровых и рабочих станциях. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 соответствует размеру 120 мм и имеет толщину 25 мм. Благодаря 7-лепестковой конструкции и постоянной скорости вращения 1000 об/мин создается поток воздуха до 32.1 CFM. В основе модели используется гидродинамический подшипник, который не только отличается малым уровнем шума, но и обладает большим рабочим ресурсом — среднее время на отказ составляет 60000 ч. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 подключается при помощи коннектора 6-pin. Для питания подсветки используется разъем 3-pin. Освещение может синхронизироваться с другими компонентами системного блока и поддерживает управление через ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion. Комплектация включает в себя переходник для более удобного подключения.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
Достоинства:
Комментарий:
Твари дуют че надо, четкое приобретение, покупай не пожалеешь, ну если вкуса нет и хочется не подсветку а ргб д*****
Достоинства:
Комментарий:
Начитался отзывов и заказал два вентилятора 140 и 120мм, обрадовался дешево и хорошо, но нет, так не бывает... Нет демпфирующих элементов, воздушный поток слабый, поэтому не справляются и сразу же разгоняются, а при разгоне 140мм начинает создавать вибрацию и даже небольшой дребезг. 120мм в этом плане получше, из-за того что он поменьше пластик более упругий, звуков нет, но опять же поток слабенький. Возможно сравниваю некорректно, так как заменил их на варианты от термалтейка и nzxt, но если вариант от термалтейка действительно существенно дороже, то NZXT F120Q по цене такой же и 3 пиновый, но значительно эффективнее.
Достоинства:
Комментарий:
3 месяца прошло, крутятся, светятся что еще надо. Да и сказать нечего. Берём и не паримся
Достоинства:
Комментарий:
Классный кулер. Поставил три штуки на переднюю панель, тянут воздух замечательно. Не шумные. Ну и подсветка классная. Мне понравились. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Вентилятор работает очень тихо. Без вибраций. Хорошая комплектация.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл во время упакован в коробку то что нужно спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Вентилятор отличного качества, бесшумный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный корпусной вентилятор за эти деньги - подсветка не такая яркая. Из минусов 3 пиновое подключение.
Достоинства:
Комментарий:
бюджетный вентилятор, но лишних заусенцев нет.Комплектация с винтиками, разъем 3пин+молекс., виброгасителей нет, провод черный длинный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший вентилятор по хорошей цене. Винтики черные в комплекте. Светит умеренно. Нешумный
Достоинства:
Комментарий:
Вентилятор с красивой статичной подсветкой, почти не шумит, так как 1100 оборотов в минуту. Есть небольшая вибрация, вибропрокладки бы не помешали. Цена довольно низкая.
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12
Достоинства:
Комментарий:
Твари дуют че надо, четкое приобретение, покупай не пожалеешь, ну если вкуса нет и хочется не подсветку а ргб д*****
Достоинства:
Комментарий:
Начитался отзывов и заказал два вентилятора 140 и 120мм, обрадовался дешево и хорошо, но нет, так не бывает... Нет демпфирующих элементов, воздушный поток слабый, поэтому не справляются и сразу же разгоняются, а при разгоне 140мм начинает создавать вибрацию и даже небольшой дребезг. 120мм в этом плане получше, из-за того что он поменьше пластик более упругий, звуков нет, но опять же поток слабенький. Возможно сравниваю некорректно, так как заменил их на варианты от термалтейка и nzxt, но если вариант от термалтейка действительно существенно дороже, то NZXT F120Q по цене такой же и 3 пиновый, но значительно эффективнее.
Достоинства:
Комментарий:
3 месяца прошло, крутятся, светятся что еще надо. Да и сказать нечего. Берём и не паримся
Достоинства:
Комментарий:
Классный кулер. Поставил три штуки на переднюю панель, тянут воздух замечательно. Не шумные. Ну и подсветка классная. Мне понравились. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Вентилятор работает очень тихо. Без вибраций. Хорошая комплектация.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл во время упакован в коробку то что нужно спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Вентилятор отличного качества, бесшумный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный корпусной вентилятор за эти деньги - подсветка не такая яркая. Из минусов 3 пиновое подключение.
Достоинства:
Комментарий:
бюджетный вентилятор, но лишних заусенцев нет.Комплектация с винтиками, разъем 3пин+молекс., виброгасителей нет, провод черный длинный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший вентилятор по хорошей цене. Винтики черные в комплекте. Светит умеренно. Нешумный
Достоинства:
Комментарий:
Вентилятор с красивой статичной подсветкой, почти не шумит, так как 1100 оборотов в минуту. Есть небольшая вибрация, вибропрокладки бы не помешали. Цена довольно низкая.