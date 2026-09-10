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Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный

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Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
4 430 руб.  9 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408493
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный

Потолочный выдвижной кронштейн CR1S предназначен для телевизоров и панелей всех популярных брендов, среди которых LG, Samsung, Xiaomi. Он подойдет для ТВ диагональю от 10 до 40 дюймов и весом до 30 кг. Достоинством кронштейна является прочная конструкция из алюминия и стали. Это преимущество обеспечит сохранность Вашей панели. Возможность потолочного крепления позволит сэкономить дополнительное место в квартире. Кроме того, это добавит удобства в процессе уборки помещения, избавив от необходимости двигать ТВ, и обеспечит безопасность детей, помогая избежать случайного падения ТВ. Выдвижная конструкция и поворот до 90 позволяют разместить ТВ на один уровень с потолком, параллельно полу. Это дает дополнительные варианты расположения можно установить кронштейн не только в квартире, но и в специализированных помещениях, вроде стоматологического кабинета, спортзала. Также кронштейн прекрасным образом подойдет для размещения на наклонных поверхностях, например, на верандах или мансардах. Кронштейн подходит для крепления телевизоров с различными размерами VESA 75х75 мм и 100х100 мм. Выдвижная конструкция и поворот до 90 позволяют разместить ТВ на один уровень с потолком, параллельно полу. Благодаря возможности горизонтальной корректировки VESA-панели, вы сможете отрегулировать положение ТВ таким образом, чтобы просмотр стал максимально комфортным. Кронштейн расчитан как на маленькие, так и на средние ТВ - для этого производитель предусмотрел регулировку VESA-панели по высоте.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Потолочный выдвижной кронштейн CR1S предназначен для телевизоров и панелей всех популярных брендов, среди которых LG, Samsung, Xiaomi. Он подойдет для ТВ диагональю от 10 до 40 дюймов и весом до 30 кг. Достоинством кронштейна является прочная конструкция из алюминия и стали. Это преимущество обеспечит сохранность Вашей панели. Возможность потолочного крепления позволит сэкономить дополнительное место в квартире. Кроме того, это добавит удобства в процессе уборки помещения, избавив от необходимости двигать ТВ, и обеспечит безопасность детей, помогая избежать случайного падения ТВ. Выдвижная конструкция и поворот до 90 позволяют разместить ТВ на один уровень с потолком, параллельно полу. Это дает дополнительные варианты расположения можно установить кронштейн не только в квартире, но и в специализированных помещениях, вроде стоматологического кабинета, спортзала. Также кронштейн прекрасным образом подойдет для размещения на наклонных поверхностях, например, на верандах или мансардах. Кронштейн подходит для крепления телевизоров с различными размерами VESA 75х75 мм и 100х100 мм. Выдвижная конструкция и поворот до 90 позволяют разместить ТВ на один уровень с потолком, параллельно полу. Благодаря возможности горизонтальной корректировки VESA-панели, вы сможете отрегулировать положение ТВ таким образом, чтобы просмотр стал максимально комфортным. Кронштейн расчитан как на маленькие, так и на средние ТВ - для этого производитель предусмотрел регулировку VESA-панели по высоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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