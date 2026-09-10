Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron CR1S (макс.30кг) черный
Потолочный выдвижной кронштейн CR1S предназначен для телевизоров и панелей всех популярных брендов, среди которых LG, Samsung, Xiaomi. Он подойдет для ТВ диагональю от 10 до 40 дюймов и весом до 30 кг. Достоинством кронштейна является прочная конструкция из алюминия и стали. Это преимущество обеспечит сохранность Вашей панели. Возможность потолочного крепления позволит сэкономить дополнительное место в квартире. Кроме того, это добавит удобства в процессе уборки помещения, избавив от необходимости двигать ТВ, и обеспечит безопасность детей, помогая избежать случайного падения ТВ. Выдвижная конструкция и поворот до 90 позволяют разместить ТВ на один уровень с потолком, параллельно полу. Это дает дополнительные варианты расположения можно установить кронштейн не только в квартире, но и в специализированных помещениях, вроде стоматологического кабинета, спортзала. Также кронштейн прекрасным образом подойдет для размещения на наклонных поверхностях, например, на верандах или мансардах. Кронштейн подходит для крепления телевизоров с различными размерами VESA 75х75 мм и 100х100 мм. Выдвижная конструкция и поворот до 90 позволяют разместить ТВ на один уровень с потолком, параллельно полу. Благодаря возможности горизонтальной корректировки VESA-панели, вы сможете отрегулировать положение ТВ таким образом, чтобы просмотр стал максимально комфортным. Кронштейн расчитан как на маленькие, так и на средние ТВ - для этого производитель предусмотрел регулировку VESA-панели по высоте.
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