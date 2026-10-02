Монитор AOC 23.8" 24P2C Black
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Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%18 950 руб. 29 260 руб.
В наличии
Код товара: 407395
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 950 руб. -35%
29 260 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
63х51х16
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор AOC 23.8" 24P2C Black
Разработанный для профессионалов, монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, элегантной трехсторонней безрамной конструкцией, встроенным KVM-переключателем и концентратором USB 3.2. Этот многофункциональный дисплей обладает разъемами HDMI, DP и USB-C и имеет частоту обновления 75 Гц, яркость 250 кд/м2, временем отклика 4 мс, поддерживает технологию Adaptive-Sync, его также можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Разработанный для профессионалов, монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, элегантной трехсторонней безрамной конструкцией, встроенным KVM-переключателем и концентратором USB 3.2. Этот многофункциональный дисплей обладает разъемами HDMI, DP и USB-C и имеет частоту обновления 75 Гц, яркость 250 кд/м2, временем отклика 4 мс, поддерживает технологию Adaptive-Sync, его также можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор AOC 23.8" 24P2C Black - по цене 18950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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