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Монитор AOC 23.8" 24P2C Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23.8" 24P2C Black

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Монитор AOC 23.8&quot; 24P2C Black - фото 1
Монитор AOC 23.8&quot; 24P2C Black - фото 2
Монитор AOC 23.8&quot; 24P2C Black - фото 3
Монитор AOC 23.8&quot; 24P2C Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24P2C Black - фото 1
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24P2C Black - фото 2
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24P2C Black - фото 3
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24P2C Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
18 950 руб.  29 260 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407395
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор AOC 23.8" 24P2C Black
18 950 руб. -35%
29 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
63х51х16
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор AOC 23.8" 24P2C Black

Разработанный для профессионалов, монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, элегантной трехсторонней безрамной конструкцией, встроенным KVM-переключателем и концентратором USB 3.2. Этот многофункциональный дисплей обладает разъемами HDMI, DP и USB-C и имеет частоту обновления 75 Гц, яркость 250 кд/м2, временем отклика 4 мс, поддерживает технологию Adaptive-Sync, его также можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять.

Отзывы о товаре Монитор AOC 23.8" 24P2C Black




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Мониторы
Описание
Разработанный для профессионалов, монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, элегантной трехсторонней безрамной конструкцией, встроенным KVM-переключателем и концентратором USB 3.2. Этот многофункциональный дисплей обладает разъемами HDMI, DP и USB-C и имеет частоту обновления 75 Гц, яркость 250 кд/м2, временем отклика 4 мс, поддерживает технологию Adaptive-Sync, его также можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 23.8" 24P2C Black - по цене 18950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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