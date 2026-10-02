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Монитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)

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Монитор Asus 23.8&quot; BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 420 руб. 
Начислим 311 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 285850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)
19 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
66х40х17
Вес, кг.
7.9

Описание товара Монитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)

ASUS BE249QLBH- 23,8-дюймовый монитор бизнес-серии с IPS-экраном. Монитор BE249QLBH оснащается функциональной подставкой, которая позволяет с большой гибкостью задать положение экрана в пространстве – настроить его высоту и угол наклона. Особенно полезной при работе с длинными документами, программным кодом и веб-сайтами будет возможность поворота экрана в портретный режим. В данном мониторе реализовано множество интерфейсов: видеовходы DisplayPort, HDMI, DVI-D и D-Sub, аудиоразъемы (компьютерный аудиовход и выход для наушников) и два порта USB 3.0 для подключения периферийных устройств. В мониторе BE249QLBH применяются технологии фильтрации синего света и минимизации мерцания экрана, которые делают работу за компьютером более комфортной. Их безупречная реализация подтверждается сертификацией независимой компании T?V Rheinland.

Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Описание
ASUS BE249QLBH- 23,8-дюймовый монитор бизнес-серии с IPS-экраном. Монитор BE249QLBH оснащается функциональной подставкой, которая позволяет с большой гибкостью задать положение экрана в пространстве – настроить его высоту и угол наклона. Особенно полезной при работе с длинными документами, программным кодом и веб-сайтами будет возможность поворота экрана в портретный режим. В данном мониторе реализовано множество интерфейсов: видеовходы DisplayPort, HDMI, DVI-D и D-Sub, аудиоразъемы (компьютерный аудиовход и выход для наушников) и два порта USB 3.0 для подключения периферийных устройств. В мониторе BE249QLBH применяются технологии фильтрации синего света и минимизации мерцания экрана, которые делают работу за компьютером более комфортной. Их безупречная реализация подтверждается сертификацией независимой компании T?V Rheinland.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370) - этот товар вы можете купить по цене 19420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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