Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
No Pier Pressure
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 403425
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602537918959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
No Pier Pressure
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
Track List
|A1
|This Beautiful Day
|1:24
|A2
|Runaway Dancer
|3:58
|A3
|Saturday Night
|3:30
|A4
|On The Island
|2:14
|B1
|The Right Time
|2:54
|B2
|What Ever Happened
|2:51
|B3
|Guess You Had To Be There
|3:23
|B4
|Tell Me Why
|3:40
|C1
|Don't Worry
|2:42
|C2
|One Kind Of Love
|3:34
|C3
|Sail Away
|3:42
|C4
|The Last Song
|4:36
|D1
|I'm Feeling Sad
|2:17
|D2
|Somewhere Quiet
|3:02
|D3
|Half Moon Bay
|3:22
|D4
|Our Special Love
|3:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602537918959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
No Pier Pressure
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|This Beautiful Day
|1:24
|A2
|Runaway Dancer
|3:58
|A3
|Saturday Night
|3:30
|A4
|On The Island
|2:14
|B1
|The Right Time
|2:54
|B2
|What Ever Happened
|2:51
|B3
|Guess You Had To Be There
|3:23
|B4
|Tell Me Why
|3:40
|C1
|Don't Worry
|2:42
|C2
|One Kind Of Love
|3:34
|C3
|Sail Away
|3:42
|C4
|The Last Song
|4:36
|D1
|I'm Feeling Sad
|2:17
|D2
|Somewhere Quiet
|3:02
|D3
|Half Moon Bay
|3:22
|D4
|Our Special Love
|3:43
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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