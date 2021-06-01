The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Let It Bleed
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402964
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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
18771858416
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Let It Bleed
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
18771858416
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Let It Bleed
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Тяжелый, 180 граммовый винил. Хорошая полиграфия, европейское издание. Ровная по плоскости пластинка, но самое основное это хорошая запись и воспроизведение звука. Не очень высокая цена - тоже можно отнести к достоинствам.
Недостатки:
Нет внутреннего, полиэтиленового пакета.
Комментарий:
Альбом, выпущенный в 1969 году, стал последним, в записи которого принимал участие Брайан Джонс. Приятно послушать ролингов и вспомнить шестидесятые. Этот коллектив всегда востребован и будет иметь миллионы слушателей. На внутреннем, бумажном пакете имеется трек - лист и имена исполнителей. Всем советую купить.
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Отзывы о товаре The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка
Достоинства:
Тяжелый, 180 граммовый винил. Хорошая полиграфия, европейское издание. Ровная по плоскости пластинка, но самое основное это хорошая запись и воспроизведение звука. Не очень высокая цена - тоже можно отнести к достоинствам.
Недостатки:
Нет внутреннего, полиэтиленового пакета.
Комментарий:
Альбом, выпущенный в 1969 году, стал последним, в записи которого принимал участие Брайан Джонс. Приятно послушать ролингов и вспомнить шестидесятые. Этот коллектив всегда востребован и будет иметь миллионы слушателей. На внутреннем, бумажном пакете имеется трек - лист и имена исполнителей. Всем советую купить.