Top.Mail.Ru
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Let It Bleed
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402964
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
18771858416
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Let It Bleed
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка

The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка

01.06.2021
александр

Достоинства:
Тяжелый, 180 граммовый винил. Хорошая полиграфия, европейское издание. Ровная по плоскости пластинка, но самое основное это хорошая запись и воспроизведение звука. Не очень высокая цена - тоже можно отнести к достоинствам.

Недостатки:
Нет внутреннего, полиэтиленового пакета.

Комментарий:
Альбом, выпущенный в 1969 году, стал последним, в записи которого принимал участие Брайан Джонс. Приятно послушать ролингов и вспомнить шестидесятые. Этот коллектив всегда востребован и будет иметь миллионы слушателей. На внутреннем, бумажном пакете имеется трек - лист и имена исполнителей. Всем советую купить.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
18771858416
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Let It Bleed
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.06.2021
александр

Достоинства:
Тяжелый, 180 граммовый винил. Хорошая полиграфия, европейское издание. Ровная по плоскости пластинка, но самое основное это хорошая запись и воспроизведение звука. Не очень высокая цена - тоже можно отнести к достоинствам.

Недостатки:
Нет внутреннего, полиэтиленового пакета.

Комментарий:
Альбом, выпущенный в 1969 году, стал последним, в записи которого принимал участие Брайан Джонс. Приятно послушать ролингов и вспомнить шестидесятые. Этот коллектив всегда востребован и будет иметь миллионы слушателей. На внутреннем, бумажном пакете имеется трек - лист и имена исполнителей. Всем советую купить.


The Rolling Stones - Let It Bleed (0018771858416) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...