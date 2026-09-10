Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Red Pill Blues
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402521
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602577019357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Red Pill Blues
Трек-лист
Maroon 5–Best 4 U, Maroon 5 + SZA (2)–What Lovers Do, Maroon 5–Wait, Maroon 5–Lips On You, Maroon 5–Bet My Heart, Maroon 5 + Julia Michaels–Help Me Out, Maroon 5 + Lunchmoney Lewis–Who I Am, Maroon 5 + A$AP Rocky*–Whiskey, Maroon 5–Girls Like You, Maroon 5–Closure, Maroon 5–Denim Jacket, Maroon 5–Visions, Maroon 5 + Kendrick Lamar–Dont Wanna Know, Maroon 5 + Future (4)–Cold, Maroon 5 + Cardi B–Girls Like You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Maroon 5 – Best 4 U
|3:59
|A2
|Maroon 5, SZA (2) – What Lovers Do
|3:19
|A3
|Maroon 5 – Wait
|3:10
|A4
|Maroon 5 – Lips On You
|3:36
|A5
|Maroon 5 – Bet My Heart
|3:16
|B1
|Maroon 5, Julia Michaels – Help Me Out
|3:13
|B2
|Maroon 5, Lunchmoney Lewis – Who I Am
|3:03
|B3
|Maroon 5, A$AP Rocky – Whiskey
|3:30
|B4
|Maroon 5 – Girls Like You
|3:35
|B5
|Maroon 5 – Closure
|11:28
|C1
|Maroon 5 – Denim Jacket
|3:52
|C2
|Maroon 5 – Visions
|3:50
|C3
|Maroon 5, Kendrick Lamar – Don't Wanna Know
|3:34
|D1
|Maroon 5, Future (4) – Cold
|3:54
|D2
|Maroon 5, Cardi B – Girls Like You
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602577019357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Red Pill Blues
Трек-лист
Maroon 5–Best 4 U, Maroon 5 + SZA (2)–What Lovers Do, Maroon 5–Wait, Maroon 5–Lips On You, Maroon 5–Bet My Heart, Maroon 5 + Julia Michaels–Help Me Out, Maroon 5 + Lunchmoney Lewis–Who I Am, Maroon 5 + A$AP Rocky*–Whiskey, Maroon 5–Girls Like You, Maroon 5–Closure, Maroon 5–Denim Jacket, Maroon 5–Visions, Maroon 5 + Kendrick Lamar–Dont Wanna Know, Maroon 5 + Future (4)–Cold, Maroon 5 + Cardi B–Girls Like You
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Maroon 5 – Best 4 U
|3:59
|A2
|Maroon 5, SZA (2) – What Lovers Do
|3:19
|A3
|Maroon 5 – Wait
|3:10
|A4
|Maroon 5 – Lips On You
|3:36
|A5
|Maroon 5 – Bet My Heart
|3:16
|B1
|Maroon 5, Julia Michaels – Help Me Out
|3:13
|B2
|Maroon 5, Lunchmoney Lewis – Who I Am
|3:03
|B3
|Maroon 5, A$AP Rocky – Whiskey
|3:30
|B4
|Maroon 5 – Girls Like You
|3:35
|B5
|Maroon 5 – Closure
|11:28
|C1
|Maroon 5 – Denim Jacket
|3:52
|C2
|Maroon 5 – Visions
|3:50
|C3
|Maroon 5, Kendrick Lamar – Don't Wanna Know
|3:34
|D1
|Maroon 5, Future (4) – Cold
|3:54
|D2
|Maroon 5, Cardi B – Girls Like You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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