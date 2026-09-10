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Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка

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Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото 1
Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото 2
Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото 3
Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Red Pill Blues
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото 1
  • Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото 2
  • Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото 3
  • Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402521
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602577019357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Red Pill Blues
Трек-лист
Maroon 5–Best 4 U, Maroon 5 + SZA (2)–What Lovers Do, Maroon 5–Wait, Maroon 5–Lips On You, Maroon 5–Bet My Heart, Maroon 5 + Julia Michaels–Help Me Out, Maroon 5 + Lunchmoney Lewis–Who I Am, Maroon 5 + A$AP Rocky*–Whiskey, Maroon 5–Girls Like You, Maroon 5–Closure, Maroon 5–Denim Jacket, Maroon 5–Visions, Maroon 5 + Kendrick Lamar–Dont Wanna Know, Maroon 5 + Future (4)–Cold, Maroon 5 + Cardi B–Girls Like You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка

Track List

A1Maroon 5 – Best 4 U3:59
A2Maroon 5, SZA (2) – What Lovers Do3:19
A3Maroon 5 – Wait3:10
A4Maroon 5 – Lips On You3:36
A5Maroon 5 – Bet My Heart3:16
B1Maroon 5, Julia Michaels – Help Me Out3:13
B2Maroon 5, Lunchmoney Lewis – Who I Am3:03
B3Maroon 5, A$AP Rocky – Whiskey3:30
B4Maroon 5 – Girls Like You3:35
B5Maroon 5 – Closure11:28
C1Maroon 5 – Denim Jacket3:52
C2Maroon 5 – Visions3:50
C3Maroon 5, Kendrick Lamar – Don't Wanna Know3:34
D1Maroon 5, Future (4) – Cold3:54
D2Maroon 5, Cardi B – Girls Like You



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Maroon 5 - Red Pill Blues (coloured) (0602577019357) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602577019357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Red Pill Blues
Трек-лист
Maroon 5–Best 4 U, Maroon 5 + SZA (2)–What Lovers Do, Maroon 5–Wait, Maroon 5–Lips On You, Maroon 5–Bet My Heart, Maroon 5 + Julia Michaels–Help Me Out, Maroon 5 + Lunchmoney Lewis–Who I Am, Maroon 5 + A$AP Rocky*–Whiskey, Maroon 5–Girls Like You, Maroon 5–Closure, Maroon 5–Denim Jacket, Maroon 5–Visions, Maroon 5 + Kendrick Lamar–Dont Wanna Know, Maroon 5 + Future (4)–Cold, Maroon 5 + Cardi B–Girls Like You
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Maroon 5 – Best 4 U3:59
A2Maroon 5, SZA (2) – What Lovers Do3:19
A3Maroon 5 – Wait3:10
A4Maroon 5 – Lips On You3:36
A5Maroon 5 – Bet My Heart3:16
B1Maroon 5, Julia Michaels – Help Me Out3:13
B2Maroon 5, Lunchmoney Lewis – Who I Am3:03
B3Maroon 5, A$AP Rocky – Whiskey3:30
B4Maroon 5 – Girls Like You3:35
B5Maroon 5 – Closure11:28
C1Maroon 5 – Denim Jacket3:52
C2Maroon 5 – Visions3:50
C3Maroon 5, Kendrick Lamar – Don't Wanna Know3:34
D1Maroon 5, Future (4) – Cold3:54
D2Maroon 5, Cardi B – Girls Like You


Теги товара: Цветной винил
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