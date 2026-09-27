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John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка

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John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 1
John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 2
John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 3
John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 4
John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 5
John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 6
John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Mind Games
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 5
  • John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 6
  • John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402472
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Коллекция Lennon, John
filter_none Товар входит в коллекцию Lennon, John

Коллекция Lennon, John


Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753570999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Mind Games
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mind Games, Tight A$, Aisumasen (I'm Sorry), One Day (At A Time), Bring On The Lucie (Freda Peeple), Nutopian International Anthem, Intuition, Out The Blue, Only People, I Know (I Know), You Are Here, Meat City
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка

Mind Games (рус. Игры разума) — четвёртый сольный студийный альбом участника группы the Beatles Джона Леннона, вышедший в 1973 году. На момент записи альбома Джон Леннон и Йоко Оно уже расстались, и он начал встречаться с ассистенткой Оно Мэй Пэнг. В записи альбома приняли участие постоянный барабанщик Леннона Джим Келтнер, гитарист Дэвид Спинозза и группа бэк-вокалисток Something Different. Постоянный продюсер Фил Спектор в записи не участвовал, исходя из этого, Леннон взял эти функции на себя. Обложка была сделана Ленноном самостоятельно, фотографии были вырезаны вручную и наклеены друг на друга, своеобразный коллаж символизирует уход музыканта от жены. На обратной стороне фотография Леннона представлена в увеличенном размере, что означает его путь от Йоко (её огромное изображение символизирует соответствующий размер её влияния на Леннона) к слушателю. Альбом разительно отличается от трёх предыдущих, «John Lennon/Plastic Ono Band» (депрессивный, личный, минималистичный), «Imagine» (то же, что и предыдущий, однако звучание стало более коммерческим) и «Some Time in New York City» (политический, совместно с Йоко Оно). Mind Games содержит большое для Леннона количество песен о любви (5, все посвящены Йоко), две, записанные в осовремененном (по меркам 1970-х) стиле рок-н-ролл, политических песен на альбоме всего три (одна из которых — тишина длиной в три секунды). Хитом альбома стала заглавная «Mind Games», очередной гимн человечеству, призывающий «заниматься любовью, а не войной». Сегодня он является одной из главных песен Леннона и стоит в одном ряду с Imagine, Instant Karma!, Power to the People и легендарной Give Peace a Chance.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753570999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Mind Games
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mind Games, Tight A$, Aisumasen (I'm Sorry), One Day (At A Time), Bring On The Lucie (Freda Peeple), Nutopian International Anthem, Intuition, Out The Blue, Only People, I Know (I Know), You Are Here, Meat City
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Великобритания
Описание
Mind Games (рус. Игры разума) — четвёртый сольный студийный альбом участника группы the Beatles Джона Леннона, вышедший в 1973 году. На момент записи альбома Джон Леннон и Йоко Оно уже расстались, и он начал встречаться с ассистенткой Оно Мэй Пэнг. В записи альбома приняли участие постоянный барабанщик Леннона Джим Келтнер, гитарист Дэвид Спинозза и группа бэк-вокалисток Something Different. Постоянный продюсер Фил Спектор в записи не участвовал, исходя из этого, Леннон взял эти функции на себя. Обложка была сделана Ленноном самостоятельно, фотографии были вырезаны вручную и наклеены друг на друга, своеобразный коллаж символизирует уход музыканта от жены. На обратной стороне фотография Леннона представлена в увеличенном размере, что означает его путь от Йоко (её огромное изображение символизирует соответствующий размер её влияния на Леннона) к слушателю. Альбом разительно отличается от трёх предыдущих, «John Lennon/Plastic Ono Band» (депрессивный, личный, минималистичный), «Imagine» (то же, что и предыдущий, однако звучание стало более коммерческим) и «Some Time in New York City» (политический, совместно с Йоко Оно). Mind Games содержит большое для Леннона количество песен о любви (5, все посвящены Йоко), две, записанные в осовремененном (по меркам 1970-х) стиле рок-н-ролл, политических песен на альбоме всего три (одна из которых — тишина длиной в три секунды). Хитом альбома стала заглавная «Mind Games», очередной гимн человечеству, призывающий «заниматься любовью, а не войной». Сегодня он является одной из главных песен Леннона и стоит в одном ряду с Imagine, Instant Karma!, Power to the People и легендарной Give Peace a Chance.


Теги товара: Поп-музыка
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