Описание товара John Lennon - Mind Games (0600753570999) виниловая пластинка

Mind Games (рус. Игры разума) — четвёртый сольный студийный альбом участника группы the Beatles Джона Леннона, вышедший в 1973 году. На момент записи альбома Джон Леннон и Йоко Оно уже расстались, и он начал встречаться с ассистенткой Оно Мэй Пэнг. В записи альбома приняли участие постоянный барабанщик Леннона Джим Келтнер, гитарист Дэвид Спинозза и группа бэк-вокалисток Something Different. Постоянный продюсер Фил Спектор в записи не участвовал, исходя из этого, Леннон взял эти функции на себя. Обложка была сделана Ленноном самостоятельно, фотографии были вырезаны вручную и наклеены друг на друга, своеобразный коллаж символизирует уход музыканта от жены. На обратной стороне фотография Леннона представлена в увеличенном размере, что означает его путь от Йоко (её огромное изображение символизирует соответствующий размер её влияния на Леннона) к слушателю. Альбом разительно отличается от трёх предыдущих, «John Lennon/Plastic Ono Band» (депрессивный, личный, минималистичный), «Imagine» (то же, что и предыдущий, однако звучание стало более коммерческим) и «Some Time in New York City» (политический, совместно с Йоко Оно). Mind Games содержит большое для Леннона количество песен о любви (5, все посвящены Йоко), две, записанные в осовремененном (по меркам 1970-х) стиле рок-н-ролл, политических песен на альбоме всего три (одна из которых — тишина длиной в три секунды). Хитом альбома стала заглавная «Mind Games», очередной гимн человечеству, призывающий «заниматься любовью, а не войной». Сегодня он является одной из главных песен Леннона и стоит в одном ряду с Imagine, Instant Karma!, Power to the People и легендарной Give Peace a Chance.