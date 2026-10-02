John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Milk And Honey
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 402471
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4 560 руб.
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Коллекция Lennon, John
Коллекция Lennon, John
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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753571033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Milk And Honey
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
John LennonI'm Stepping Out, Yoko OnoSleepless Night, John LennonI Don't Wanna Face It, Scared, John LennonNobody Told Me, Yoko OnoO'Sanity, John LennonBorrowed Time, Yoko OnoYour Hands, John Lennon(Forgive Me) My Little Flower Princess, Piano – Yoko Ono, Piano – John Lennon, Yoko OnoYou're The One
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка
Track List
|A1
|John Lennon – I'm Stepping Out
|A2
|Yoko Ono – Sleepless Night
|A3
|John Lennon – I Don't Wanna Face It
|A4
|Yoko Ono – Don't Be Scared
|A5
|John Lennon – Nobody Told Me
|A6
|Yoko Ono – O'Sanity
|B1
|John Lennon – Borrowed Time
|B2
|Yoko Ono – Your Hands
|B3
|John Lennon – (Forgive Me) My Little Flower Princess
|B4
|Yoko Ono – Let Me Count The Ways
|B5
|John Lennon – Grow Old With Me
|B6
|Yoko Ono – You're The One
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753571033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Milk And Honey
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
John LennonI'm Stepping Out, Yoko OnoSleepless Night, John LennonI Don't Wanna Face It, Scared, John LennonNobody Told Me, Yoko OnoO'Sanity, John LennonBorrowed Time, Yoko OnoYour Hands, John Lennon(Forgive Me) My Little Flower Princess, Piano – Yoko Ono, Piano – John Lennon, Yoko OnoYou're The One
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|John Lennon – I'm Stepping Out
|A2
|Yoko Ono – Sleepless Night
|A3
|John Lennon – I Don't Wanna Face It
|A4
|Yoko Ono – Don't Be Scared
|A5
|John Lennon – Nobody Told Me
|A6
|Yoko Ono – O'Sanity
|B1
|John Lennon – Borrowed Time
|B2
|Yoko Ono – Your Hands
|B3
|John Lennon – (Forgive Me) My Little Flower Princess
|B4
|Yoko Ono – Let Me Count The Ways
|B5
|John Lennon – Grow Old With Me
|B6
|Yoko Ono – You're The One
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
John Lennon, Milk And Honey (0600753571033) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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