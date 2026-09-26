Embrace, If You've Never Been (0602508307478) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Embrace
Альбом (сингл)
If You've Never Been
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 401988
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2 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508307478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Embrace
Альбом (сингл)
If You've Never Been
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Satellites, Over, I Hope You're Happy Now, Wonder, Many Will Learn, It's Gonna Take Time, Hey, What You Trying To Say, If You've Never Been In Love With Anything, Make It Last, Happiness Will Get You In The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Embrace, If You've Never Been (0602508307478) виниловая пластинка
Tracklist
- Satellites
- Over
- I Hope You're Happy Now
- Wonder
- Many Will Learn
- It's Gonna Take Time
- Hey
- What You Trying To Say
- If You've Never Been In Love With Anything
- Make It Last
- Happiness Will Get You In The End
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508307478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Embrace
Альбом (сингл)
If You've Never Been
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Satellites, Over, I Hope You're Happy Now, Wonder, Many Will Learn, It's Gonna Take Time, Hey, What You Trying To Say, If You've Never Been In Love With Anything, Make It Last, Happiness Will Get You In The End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Tracklist
- Satellites
- Over
- I Hope You're Happy Now
- Wonder
- Many Will Learn
- It's Gonna Take Time
- Hey
- What You Trying To Say
- If You've Never Been In Love With Anything
- Make It Last
- Happiness Will Get You In The End
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Embrace, If You've Never Been (0602508307478) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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