Top.Mail.Ru
Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) - фото 1
Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) - фото 2
Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) - фото 3
Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) - фото 1
  • Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) - фото 2
  • Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) - фото 3
  • Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748369
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5026854537948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mahler: Symphony No. 5 In C-Sharp Minor: IV. Adagietto. Sehr Langsam, Mozart: Piano Concerto No. 23 In A Major, K. 488: II. Andante, John Williams: Main Theme From Schindler’s List, Apres Un Reve, Op. 7 No. 1 (Orch. Henri Busser), Debussy: Clair De Lune (From Suite Bergamasque, Cd 82, L. 75), Saint-Saens: Le Carnaval Des Animaux: VII. Aquarium, Bach, J.S.: Piano Concerto No. 5 In F Minor, BWV 1056: II. Largo, Vivaldi: Flute Concerto In D Major, RV 429: II. Largo, Bach, J.S.: Goldberg Variations,
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) виниловая пластинка

Этот альбом представляет собой подборку созерцательных произведений классической музыки и предназначен для слушателей, ищущих спокойного, умиротворяющего звукового ландшафта. В трек-листе сочетаются масштабные оркестровые композиции Малера и Уильямса с камерной точностью Баха и Дебюсси. Издание на серебристом 180 г виниле Сторона А открывается Адажиетто из Пятой симфонии Малера, получившей особую известность благодаря использованию в фильме «Смерть в Венеции». За ним следуют тема из «Списка Шиндлера» Джона Уильямса и «После сна» Форе. Таким образом, первая часть альбома характеризуется богатыми оркестровыми аранжировками. Сторона Б переходит к более камерной обстановке, выводя солистов на передний план. После импрессионистских звуков Дебюсси следует «Aquarium» Сен-Санса, ставший знаменитым как музыкальная тема Каннского кинофестиваля. Программа завершается Adagio Cantabile из «Патетической» сонаты Бетховена. Среди исполнителей Михаил Плетнев, Тасмин Литтл, Кун-Ву Пайк, Александр Таро, Эммануэль Паю, Беатрис Рана, сэр Саймон Рэттл, The Nash Ensemble, Les Violons du Roy, Берлинский филармонический оркестр, Камерный оркестр Парижа и другие.

Отзывы о товаре Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5026854537948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mahler: Symphony No. 5 In C-Sharp Minor: IV. Adagietto. Sehr Langsam, Mozart: Piano Concerto No. 23 In A Major, K. 488: II. Andante, John Williams: Main Theme From Schindler’s List, Apres Un Reve, Op. 7 No. 1 (Orch. Henri Busser), Debussy: Clair De Lune (From Suite Bergamasque, Cd 82, L. 75), Saint-Saens: Le Carnaval Des Animaux: VII. Aquarium, Bach, J.S.: Piano Concerto No. 5 In F Minor, BWV 1056: II. Largo, Vivaldi: Flute Concerto In D Major, RV 429: II. Largo, Bach, J.S.: Goldberg Variations,
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Этот альбом представляет собой подборку созерцательных произведений классической музыки и предназначен для слушателей, ищущих спокойного, умиротворяющего звукового ландшафта. В трек-листе сочетаются масштабные оркестровые композиции Малера и Уильямса с камерной точностью Баха и Дебюсси. Издание на серебристом 180 г виниле Сторона А открывается Адажиетто из Пятой симфонии Малера, получившей особую известность благодаря использованию в фильме «Смерть в Венеции». За ним следуют тема из «Списка Шиндлера» Джона Уильямса и «После сна» Форе. Таким образом, первая часть альбома характеризуется богатыми оркестровыми аранжировками. Сторона Б переходит к более камерной обстановке, выводя солистов на передний план. После импрессионистских звуков Дебюсси следует «Aquarium» Сен-Санса, ставший знаменитым как музыкальная тема Каннского кинофестиваля. Программа завершается Adagio Cantabile из «Патетической» сонаты Бетховена. Среди исполнителей Михаил Плетнев, Тасмин Литтл, Кун-Ву Пайк, Александр Таро, Эммануэль Паю, Беатрис Рана, сэр Саймон Рэттл, The Nash Ensemble, Les Violons du Roy, Берлинский филармонический оркестр, Камерный оркестр Парижа и другие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...