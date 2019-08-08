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Плита Kitfort KT-106

(1)
Артикул: 39693
Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
  • Плита Kitfort KT-106 - фото 1
  • Плита Kitfort KT-106 - фото 2
  • Плита Kitfort KT-106 - фото 3
  • Плита Kitfort KT-106 - фото 4
  • Плита Kitfort KT-106 - фото 5
Плита Kitfort KT-106 - фото 1
Плита Kitfort KT-106 - фото 2
Плита Kitfort KT-106 - фото 3
Плита Kitfort KT-106 - фото 4
Плита Kitfort KT-106 - фото 5
4 490 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 39693
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараПлитки электрические
Основной цветчерный
Дополнительный цветкрасный
Мощность2000
Управлениесенсор
Индукцияесть
Число конфорок1
Число двухконтурных конфорокнет
Число конфорок WOKнет
Материал конфорокстеклокерамика
Диаметр конфорок26
Материал покрытия панелистеклокерамика
Функции и особенноститаймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Прочеедисплей, 10 уровней мощности
Вес2,2
Размеры (ВхШхГ)3,85х29х37
Электрическая плитка Kitfort KT-106 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Тонкая, компактная, не шумная, 25Л. Разгоняет за 1 час. Самое оно винокуру в помощь)))

Недостатки:
не совсем минус, но время готовки ограничивается двумя часами по таймеру, что неудобно при выгоне самогона.

Комментарий:
Брал Китфорт под самогоноварение. Куб в 25л выдерживает без проблем, по швам не трещит. Сделано реально качественно.

Самовывоз невозможен
Плита Kitfort KT-106 - по цене 4490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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