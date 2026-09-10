Печатающая головка Epson 1275824
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394217
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
2190, 890
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
200
Описание товара Печатающая головка Epson 1275824
Компания Daiwa Kogyo Ltd., зарегистрированная в 1942 году в городке Сува префектуры Нагано, занималась производством и сборкой часов для известной в то время компании K. Hattori & Co. В конце 1950-х предприятие самостоятельно вышло на рынок как компания Suwa Seikosha Co., Ltd и выпустила первые самозаводящиеся часы Seiko Marvel, моментально ставшие хитом продаж. Механические часы от Suwa Seikosha по праву называли «самыми точными в Японии».
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Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
2190, 890
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Компания Daiwa Kogyo Ltd., зарегистрированная в 1942 году в городке Сува префектуры Нагано, занималась производством и сборкой часов для известной в то время компании K. Hattori & Co. В конце 1950-х предприятие самостоятельно вышло на рынок как компания Suwa Seikosha Co., Ltd и выпустила первые самозаводящиеся часы Seiko Marvel, моментально ставшие хитом продаж. Механические часы от Suwa Seikosha по праву называли «самыми точными в Японии».
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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