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Печатающая головка Epson 1275824 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Печатающая головка Epson 1275824

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Печатающая головка Epson 1275824
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394217
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
2190, 890
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
200

Описание товара Печатающая головка Epson 1275824

Компания Daiwa Kogyo Ltd., зарегистрированная в 1942 году в городке Сува префектуры Нагано, занималась производством и сборкой часов для известной в то время компании K. Hattori &amp; Co. В конце 1950-х предприятие самостоятельно вышло на рынок как компания Suwa Seikosha Co., Ltd и выпустила первые самозаводящиеся часы Seiko Marvel, моментально ставшие хитом продаж. Механические часы от Suwa Seikosha по праву называли «самыми точными в Японии».

Отзывы о товаре Печатающая головка Epson 1275824




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
2190, 890
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Daiwa Kogyo Ltd., зарегистрированная в 1942 году в городке Сува префектуры Нагано, занималась производством и сборкой часов для известной в то время компании K. Hattori &amp; Co. В конце 1950-х предприятие самостоятельно вышло на рынок как компания Suwa Seikosha Co., Ltd и выпустила первые самозаводящиеся часы Seiko Marvel, моментально ставшие хитом продаж. Механические часы от Suwa Seikosha по праву называли «самыми точными в Японии».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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