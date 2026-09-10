Шланг Джилекс Удав 1"
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Тип шланга
напорный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
1 1/2
Max давление, Бар
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394064
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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Шланг
Тип шланга
напорный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
1 1/2
Max давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500
Описание товара Шланг Джилекс Удав 1"
ДЖИЛЕКС Удлинитель шланга «УДАВ» 32х32 предназначен для наращивания шланга "УДАВ" диаметром 32 мм и используется для откачивания дренажных и фекальных вод, а также для орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Шланг оснащен фитингом для герметичного соединения.
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Бренд
Джилекс
Тип товара
Шланг
Тип шланга
напорный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
1 1/2
Max давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
ДЖИЛЕКС Удлинитель шланга «УДАВ» 32х32 предназначен для наращивания шланга "УДАВ" диаметром 32 мм и используется для откачивания дренажных и фекальных вод, а также для орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Шланг оснащен фитингом для герметичного соединения.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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