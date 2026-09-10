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Шланг Джилекс Удав 1" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг Джилекс Удав 1"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Тип шланга
напорный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
1 1/2
Max давление, Бар
8
  • Шланг Джилекс Удав 1&quot; - фото 1
  • Шланг Джилекс Удав 1&quot; - фото 2
  • Шланг Джилекс Удав 1&quot; - фото 3
  • Шланг Джилекс Удав 1&quot; - фото 4
  • Шланг Джилекс Удав 1&quot; - фото 5
  • Шланг Джилекс Удав 1&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394064
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Шланг
Тип шланга
напорный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
1 1/2
Max давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Шланг Джилекс Удав 1"

ДЖИЛЕКС Удлинитель шланга «УДАВ» 32х32 предназначен для наращивания шланга "УДАВ" диаметром 32 мм и используется для откачивания дренажных и фекальных вод, а также для орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Шланг оснащен фитингом для герметичного соединения.

Отзывы о товаре Шланг Джилекс Удав 1"




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Шланг
Тип шланга
напорный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
1 1/2
Max давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
ДЖИЛЕКС Удлинитель шланга «УДАВ» 32х32 предназначен для наращивания шланга "УДАВ" диаметром 32 мм и используется для откачивания дренажных и фекальных вод, а также для орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Шланг оснащен фитингом для герметичного соединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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