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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-30) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-30)

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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-30)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696899
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-30)
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х18
Вес, кг.
8.1

Описание товара Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-30)

Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40327-25-50 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.

Отзывы о товаре Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-30)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40327-25-50 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-30) - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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