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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50)

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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 11
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 11
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696871
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50)
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х15
Вес, кг.
12.4

Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50)

Поливочный армированный 3-слойный шланг GRINDA PROLine Expert 3, 30 атм, 3/4х50м 8-429005-3/4-50_z02 выдерживает высокие температурные нагрузки, воздействие УФ-лучей, интенсивное использование. Упрочняется полиамидной нитью. Не перегибается и не спутывается благодаря спиралевидному армированию.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный армированный 3-слойный шланг GRINDA PROLine Expert 3, 30 атм, 3/4х50м 8-429005-3/4-50_z02 выдерживает высокие температурные нагрузки, воздействие УФ-лучей, интенсивное использование. Упрочняется полиамидной нитью. Не перегибается и не спутывается благодаря спиралевидному армированию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 50 м, 30 атм, трёхслойный, армированный, PROLine (8-429005-3/4-50) - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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