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Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25)

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Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 1
Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 2
Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 3
Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 4
Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 5
Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 6
Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 1
  • Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 2
  • Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 3
  • Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 4
  • Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 5
  • Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 6
  • Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25)
2 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х16
Вес, кг.
6.4

Описание товара Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25)

Поливочный армированный 4-х слойный шланг Raco EXPERT предназначен для полива газонов и грядок. Выдерживает давление до 35 атмосфер. Устойчив к механическим нагрузкам. Не подвержен влиянию температурных перепадов. Многослойная структура и сетчатое армирование обеспечивают прочность и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный армированный 4-х слойный шланг Raco EXPERT предназначен для полива газонов и грядок. Выдерживает давление до 35 атмосфер. Устойчив к механическим нагрузкам. Не подвержен влиянию температурных перепадов. Многослойная структура и сетчатое армирование обеспечивают прочность и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный RACO EXPERT, 3/4?, 25 м, 30 атм, четырёхслойный, армированный (40302-3/4-25) - стоимость товара 2940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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