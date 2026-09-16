Top.Mail.Ru
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 1
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 2
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 3
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 4
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 5
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 6
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 1
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 2
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 3
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 4
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 5
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 6
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696916
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25)
3 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х64х12
Вес, кг.
8.6

Описание товара Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25)

Поливочный шланг Raco COMFORT 1, 25 м 40303-1-25_z01 обладает устойчивостью к ультрафиолету, что обеспечивает длительный срок службы. Выдерживает высокие температурные нагрузки и давление до 30 атмосфер. Многослойность и сетчатое армирование обеспечивают высокую прочность. Материал шланга не содержит кадмий, барий - безопасен для окружающей среды, человека, растений.

Отзывы о товаре Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный шланг Raco COMFORT 1, 25 м 40303-1-25_z01 обладает устойчивостью к ультрафиолету, что обеспечивает длительный срок службы. Выдерживает высокие температурные нагрузки и давление до 30 атмосфер. Многослойность и сетчатое армирование обеспечивают высокую прочность. Материал шланга не содержит кадмий, барий - безопасен для окружающей среды, человека, растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный RACO COMFORT, 1?, 25 м, 20 атм, трёхслойный, армированный (40303-1-25) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...