Шланг Джилекс Удав с муфтой 32*1 1/2" 20метров
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Шланг Джилекс Удав с муфтой 32*1 1/2" 20метров
Предназначен для откачки дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий, участков. Используется в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (выброса). Шланг с внутренним гидроизоляционным покрытием. Внешний рукав - вязаный полиэстер, внутренний рукав - экструдированный ПВХ. Фитинг герметично соединяет шланги между собой и c другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Катушка обеспечивает удобное хранение шлангов. В корпусе имеется место под хранение соответствующего фитинга. Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия, избегая изломов и слипания стенок шланга. А благодаря желобу, обеспечивается необходимый радиус перекидывания.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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