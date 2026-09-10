Картридж лазерный Lexmark 80C8SCE голубой
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CX510de, CX410de, CX410e, CX510dhe, CX510dthe, CX410dte, CX310dn, CX310n
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393963
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CX510de, CX410de, CX410e, CX510dhe, CX510dthe, CX410dte, CX310dn, CX310n
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х12
Вес, г.
230
Описание товара Картридж лазерный Lexmark 80C8SCE голубой
Экономьте время и деньги и обеспечьте безопасность окружающей среды, используя расходные материалы Lexmark. Значительный шаг в технологиях обеспечения долговечности. Высокая производительность и максимальная емкость позволяют получить максимальную отдачу от инвестиций в профессиональное качество. Страница за страницей, год за годом – неизменно превосходный результат. Первоклассный дизайн Lexmark - это точное соответствие картриджа и принтера, обеспечивающее ценность, качество и безопасность для окружающей среды, которым можно доверять
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CX510de, CX410de, CX410e, CX510dhe, CX510dthe, CX410dte, CX310dn, CX310n
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Экономьте время и деньги и обеспечьте безопасность окружающей среды, используя расходные материалы Lexmark. Значительный шаг в технологиях обеспечения долговечности. Высокая производительность и максимальная емкость позволяют получить максимальную отдачу от инвестиций в профессиональное качество. Страница за страницей, год за годом – неизменно превосходный результат. Первоклассный дизайн Lexmark - это точное соответствие картриджа и принтера, обеспечивающее ценность, качество и безопасность для окружающей среды, которым можно доверять
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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