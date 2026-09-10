Игра-ходилка "Магия чисел"BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561
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Характеристики
Описание товара Игра-ходилка "Магия чисел"BONDIBON серия игр большого размер ВВ2561
Игра стимулирует развитие логико-математического и телесно-кинестетического интеллекта, особенно во время игр на свежем воздухе. Содержит множество математических понятий, в том числе сложение, вычитание, числовое значение, числовые шаблоны и многое другое, что способствует развитию арифметических навыков и научит считать и различать цифры. Развивает зрительное восприятие, логическое мышление и познавательные способности, а также тренирует память. Способствует тренировке усидчивости. Правила игр описаны в инструкции. Преимущество данной серии в большом размере игрового поля из качественного водонепроницаемого материала, которое можно использовать как для игры, так и для пикника в качестве скатерти. Большая надувная кость изменит представление игр с костями и внесет новизну.
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