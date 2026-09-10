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Тонер-картридж Kyocera TK-715 (1T02GR0EU0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Kyocera TK-715 (1T02GR0EU0)

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Тонер-картридж Kyocera TK-715 (1T02GR0EU0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388929
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х11
Вес, кг.
3.45

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-715 (1T02GR0EU0)

Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-715 (1T02GR0EU0)




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-715 (1T02GR0EU0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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