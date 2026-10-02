Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin' Wolf
Альбом (сингл)
BLUES FROM HELL
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 388335
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4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin' Wolf
Альбом (сингл)
BLUES FROM HELL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Spoonful, Evil (Is Going On), Smokestack Lightnin', Don't Mess With My Baby, How Many More Years, I've Been Abused, I Better Go Now, Forty Four, I Asked For Water, My Life, Nature, Poor Boy, Mr. Airplane Man, Who Will Be Next?, Moanin' For My Baby, Crying At Daybreak, Who's Been Talking?, My Baby Stole Off, I Have A Little Girl, Change My Way, The Wolf Is At Your Door, Moanin' At Midnight, The Natchez Burnin', Getting Old And Grey, You Can't Be Beat, No Place To Go, Goin' Back Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Spoonful
|A2
|Evil (Is Going On)
|A3
|Smokestack Lightnin'
|A4
|Don't Mess With My Baby
|A5
|How Many More Years
|A6
|I've Been Abused
|A7
|I Better Gone Now
|B1
|Forty Four
|B2
|I Asked For Water (She Gave Me Gasoline)
|B3
|My Life
|B4
|Nature
|B5
|Poor Boy
|B6
|Mr. Airplain Man
|B7
|Who Will Be Next?
|C1
|Moanin' For My Baby
|C2
|Crying At Daybreak
|C3
|Who's Been Talking?
|C4
|Baby, Baby How Long?
|C5
|Back Door Man
|C6
|Change My Way
|D1
|The Wolf Is At Your Door
|D2
|Moanin' At Midnight
|D3
|The Natchez Burnin'
|D4
|You Can't Be Beat
|D5
|No Place To Go
|D6
|Goin' Back Home
|D7
|Little Red Rooster
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin' Wolf
Альбом (сингл)
BLUES FROM HELL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Spoonful, Evil (Is Going On), Smokestack Lightnin', Don't Mess With My Baby, How Many More Years, I've Been Abused, I Better Go Now, Forty Four, I Asked For Water, My Life, Nature, Poor Boy, Mr. Airplane Man, Who Will Be Next?, Moanin' For My Baby, Crying At Daybreak, Who's Been Talking?, My Baby Stole Off, I Have A Little Girl, Change My Way, The Wolf Is At Your Door, Moanin' At Midnight, The Natchez Burnin', Getting Old And Grey, You Can't Be Beat, No Place To Go, Goin' Back Home
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Spoonful
|A2
|Evil (Is Going On)
|A3
|Smokestack Lightnin'
|A4
|Don't Mess With My Baby
|A5
|How Many More Years
|A6
|I've Been Abused
|A7
|I Better Gone Now
|B1
|Forty Four
|B2
|I Asked For Water (She Gave Me Gasoline)
|B3
|My Life
|B4
|Nature
|B5
|Poor Boy
|B6
|Mr. Airplain Man
|B7
|Who Will Be Next?
|C1
|Moanin' For My Baby
|C2
|Crying At Daybreak
|C3
|Who's Been Talking?
|C4
|Baby, Baby How Long?
|C5
|Back Door Man
|C6
|Change My Way
|D1
|The Wolf Is At Your Door
|D2
|Moanin' At Midnight
|D3
|The Natchez Burnin'
|D4
|You Can't Be Beat
|D5
|No Place To Go
|D6
|Goin' Back Home
|D7
|Little Red Rooster
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Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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