Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.02.2020
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
PERDIDA
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 388174
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.02.2020
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
PERDIDA
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Fare Thee Well
|A2
|Three Wishes
|A3
|Perdida
|A4
|I Didn't Know The Time
|A5
|Years
|B1
|She's My Queen
|B2
|Miles Away
|B3
|You Found Yourself While Losing Your Heart
|B4
|I Once Sat At Your Table
|B5
|Sunburst
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.02.2020
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
PERDIDA
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Fare Thee Well
|A2
|Three Wishes
|A3
|Perdida
|A4
|I Didn't Know The Time
|A5
|Years
|B1
|She's My Queen
|B2
|Miles Away
|B3
|You Found Yourself While Losing Your Heart
|B4
|I Once Sat At Your Table
|B5
|Sunburst
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Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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