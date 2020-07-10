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REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка

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REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 1
REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 2
REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 3
REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 4
REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 5
REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 6
REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2020
Исполнитель
REO SPEEDWAGON
Альбом (сингл)
THE HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 1
  • REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 2
  • REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 3
  • REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 4
  • REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 5
  • REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 6
  • REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2020
Исполнитель
REO SPEEDWAGON
Альбом (сингл)
THE HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка

Track List

A1I Don't Want To Lose You
A2Here With Me
A3Roll With The Changes
A4Keep On Loving You
A5That Ain't Love
B1Don't Let Him Go
B2Can't Fight This Feeling
B3Keep Pushin'
B4In My Dreams
B5Time For Me To Fly
B6Ridin' The Storm Out

Отзывы о товаре REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2020
Исполнитель
REO SPEEDWAGON
Альбом (сингл)
THE HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I Don't Want To Lose You
A2Here With Me
A3Roll With The Changes
A4Keep On Loving You
A5That Ain't Love
B1Don't Let Him Go
B2Can't Fight This Feeling
B3Keep Pushin'
B4In My Dreams
B5Time For Me To Fly
B6Ridin' The Storm Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


REO Speedwagon - The Hits (0194397640014) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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