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Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка

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Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 1
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 2
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 3
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 4
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 5
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 6
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 7
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 8
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 9
Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
SUN IS SHINING
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 1
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 2
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 3
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 4
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 5
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 6
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 7
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 8
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 9
  • Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387836
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
SUN IS SHINING
Жанр
Регги
Трек-лист
Sun Is Shining, Soul Rebel, How Many Times, Lively Up Yourself, Don't Rock My Boat, Soul Shakedown, Fussing And Fighting, There She Goes, Stop That Train, Duppy Conqueror, Try Me, Caution, Trenchtown Rock, Stand Alone, 400 Years, Mellow Mood, Hammer, Reaction, Small Axe, Keep On Moving, Cheer Up, Put It On, Touch Me, Chances Are, Keep On Movin', Don't Rock My Boat, Brain Washing, African Herbsman, Kaya, Mr. Brown, Sun Is Shining, Soul Rebel, Riding High, Put It On, Don't Rock My Boat, Fussin' An
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка

Track List

Sun Is Shining2:13
Soul Rebel3:45
How Many Times2:25
Lively Up Yourself2:52
Don't Rock My Boat4:31
Soul Shakedown3:10
Fussing And Fighting2:28
There She Goes2:33
Stop That Train2:21
Duppy Conqueror3:30
Try Me2:49
Caution2:45
Trenchtown Rock2:58
Stand Alone2:09
400 Years2:33
Mellow Mood2:33
Hammer2:53
Reaction2:43
Small Axe3:44
Keep On Moving3:06
Cheer Up3:04
Put It On3:07
Touch Me3:09
Chances Are3:18
Keep On Movin'4:58
Don't Rock My Boat4:21
Brain Washing4:29
African Herbsman3:13
Kaya4:56
Mr. Brown4:58
Sun Is Shining4:54
Soul Rebel4:31
Riding High4:34
Put It On4:53
Don't Rock My Boat4:59
Fussin' And Fightin'4:00



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Marley, Bob, Sun Is Shining (5060403742322) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
SUN IS SHINING
Жанр
Регги
Трек-лист
Sun Is Shining, Soul Rebel, How Many Times, Lively Up Yourself, Don't Rock My Boat, Soul Shakedown, Fussing And Fighting, There She Goes, Stop That Train, Duppy Conqueror, Try Me, Caution, Trenchtown Rock, Stand Alone, 400 Years, Mellow Mood, Hammer, Reaction, Small Axe, Keep On Moving, Cheer Up, Put It On, Touch Me, Chances Are, Keep On Movin', Don't Rock My Boat, Brain Washing, African Herbsman, Kaya, Mr. Brown, Sun Is Shining, Soul Rebel, Riding High, Put It On, Don't Rock My Boat, Fussin' An
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

Sun Is Shining2:13
Soul Rebel3:45
How Many Times2:25
Lively Up Yourself2:52
Don't Rock My Boat4:31
Soul Shakedown3:10
Fussing And Fighting2:28
There She Goes2:33
Stop That Train2:21
Duppy Conqueror3:30
Try Me2:49
Caution2:45
Trenchtown Rock2:58
Stand Alone2:09
400 Years2:33
Mellow Mood2:33
Hammer2:53
Reaction2:43
Small Axe3:44
Keep On Moving3:06
Cheer Up3:04
Put It On3:07
Touch Me3:09
Chances Are3:18
Keep On Movin'4:58
Don't Rock My Boat4:21
Brain Washing4:29
African Herbsman3:13
Kaya4:56
Mr. Brown4:58
Sun Is Shining4:54
Soul Rebel4:31
Riding High4:34
Put It On4:53
Don't Rock My Boat4:59
Fussin' And Fightin'4:00


Теги товара: Регги
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