David Guetta - Pop Life (0094639714117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб.
В наличии
Код товара: 387617
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Guetta - Pop Life (0094639714117) виниловая пластинка
Track List
|A1
|David Guetta, Steve Angello – Baby When The Lights
|3:27
|A2
|David Guetta, Chris Willis – Love Is Gone (Original Mix)
|3:08
|A3
|David Guetta, Chris Willis, Steve Angello & S?bastian Ingrosso – Everytime We Touch
|3:40
|B1
|David Guetta – Delirious
|4:31
|B2
|David Guetta, Chris Willis, El Tocadisco – Tomorrow Can Wait
|3:33
|B3
|David Guetta – Winner Of The Game
|3:02
|C1
|David Guetta – Do Something Love
|4:10
|C2
|David Guetta – You're Not Alone
|3:54
|C3
|David Guetta, Chris Willis – Never Take Away My Freedom
|4:09
|D1
|David Guetta – This Is Not A Love Song
|3:46
|D2
|David Guetta – Always
|4:00
|D3
|David Guetta – Joan Of Arc
|4:01
|D4
|David Guetta, Chris Willis – Love Is Gone (Fred Rister & Joachim Garraud Radio Edit Rmx)
|3:22
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|David Guetta, Steve Angello – Baby When The Lights
|3:27
|A2
|David Guetta, Chris Willis – Love Is Gone (Original Mix)
|3:08
|A3
|David Guetta, Chris Willis, Steve Angello & S?bastian Ingrosso – Everytime We Touch
|3:40
|B1
|David Guetta – Delirious
|4:31
|B2
|David Guetta, Chris Willis, El Tocadisco – Tomorrow Can Wait
|3:33
|B3
|David Guetta – Winner Of The Game
|3:02
|C1
|David Guetta – Do Something Love
|4:10
|C2
|David Guetta – You're Not Alone
|3:54
|C3
|David Guetta, Chris Willis – Never Take Away My Freedom
|4:09
|D1
|David Guetta – This Is Not A Love Song
|3:46
|D2
|David Guetta – Always
|4:00
|D3
|David Guetta – Joan Of Arc
|4:01
|D4
|David Guetta, Chris Willis – Love Is Gone (Fred Rister & Joachim Garraud Radio Edit Rmx)
|3:22
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David Guetta - Pop Life (0094639714117) виниловая пластинка - стоимость товара 4810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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