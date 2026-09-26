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0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка

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0602547875440, Виниловая пластинка Cure, The, Faith - фото 1
0602547875440, Виниловая пластинка Cure, The, Faith - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602547875440, Виниловая пластинка Cure, The, Faith - фото 1
  • 0602547875440, Виниловая пластинка Cure, The, Faith - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка
4 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле третьего альбома Faith британской рок-группы The Cure. Альбом был выпущен в 1981 году и является второй частью Темной Трилогии (первая часть - альбом Seventeen Seconds, третья - Pornography). В Британии альбом занял 14-ю строку хит-парада. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1976 году и выступающая по сей день. Группа появилась в рамках движения постпанка и новой волны, их творчество 80-х годов способствовало становлению готик-рока, а к началу 90-х The Cure стали одной из самых популярных групп в жанре альтернативного рока. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов, которые разошлись тиражом более 27 миллионов копий.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле третьего альбома Faith британской рок-группы The Cure. Альбом был выпущен в 1981 году и является второй частью Темной Трилогии (первая часть - альбом Seventeen Seconds, третья - Pornography). В Британии альбом занял 14-ю строку хит-парада. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1976 году и выступающая по сей день. Группа появилась в рамках движения постпанка и новой волны, их творчество 80-х годов способствовало становлению готик-рока, а к началу 90-х The Cure стали одной из самых популярных групп в жанре альтернативного рока. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов, которые разошлись тиражом более 27 миллионов копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка - стоимость товара 4650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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