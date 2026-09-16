Jethro Tull - Minstrel In The Gallery (coloured) (5021732856098) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Minstrel In The Gallery
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 717386
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732856098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Minstrel In The Gallery
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Minstrel In The Gallery, Cold Wind To Valhalla, Black Satin Dancer, Requiem, All, B2a Pig-Me And The Whore, B2b Nice Little Tune, B2c Crash-Barrier Waltzer, B2d Mother England Reverie, Grace
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Minstrel In The Gallery (coloured) (5021732856098) виниловая пластинка
Minstrel in the Gallery — восьмой студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный в сентябре 1975 года. Издание на цветном виниле к 50-летию. Их восьмой студийный альбом стал шестым золотым альбомом: в 1975 году Jethro Tull выпустили знаковый альбом «Minstrel In The Gallery», который своим искусным звучанием напоминает классический альбом 1972 года «Thick As A Brick» и включает в себя некоторые из самых зажигательных песен за всю долгую историю группы. «Minstrel In The Gallery» также стал последним альбомом Jethro Tull с участием басиста Джеффри Хаммонда, который покинул группу после завершения тура в поддержку альбома в конце 1975 года и был заменен бывшим басистом Carmen Джоном Глэскоком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732856098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Minstrel In The Gallery
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Minstrel In The Gallery, Cold Wind To Valhalla, Black Satin Dancer, Requiem, All, B2a Pig-Me And The Whore, B2b Nice Little Tune, B2c Crash-Barrier Waltzer, B2d Mother England Reverie, Grace
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Minstrel in the Gallery — восьмой студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный в сентябре 1975 года. Издание на цветном виниле к 50-летию. Их восьмой студийный альбом стал шестым золотым альбомом: в 1975 году Jethro Tull выпустили знаковый альбом «Minstrel In The Gallery», который своим искусным звучанием напоминает классический альбом 1972 года «Thick As A Brick» и включает в себя некоторые из самых зажигательных песен за всю долгую историю группы. «Minstrel In The Gallery» также стал последним альбомом Jethro Tull с участием басиста Джеффри Хаммонда, который покинул группу после завершения тура в поддержку альбома в конце 1975 года и был заменен бывшим басистом Carmen Джоном Глэскоком.
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Теги товара: Fusion
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Теги товара: Fusion
Jethro Tull - Minstrel In The Gallery (coloured) (5021732856098) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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