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Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, камуфляж купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, камуфляж

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Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, камуфляж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, камуфляж
4 310 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
90

Описание товара Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, камуфляж

Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож Малая отвёртка Открывалка для бутылок Отвёртка Инструмент для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Ножницы Многофункциональный крючок



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, камуфляж




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож Малая отвёртка Открывалка для бутылок Отвёртка Инструмент для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Ножницы Многофункциональный крючок


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Climber, 91 мм, 14 функций, камуфляж - по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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