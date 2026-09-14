Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, маленькое / Ножницы / Отвертка 2,5 мм / Пилочка для ногтей / Брелок для ключей
Длина, мм
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738438
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, маленькое / Ножницы / Отвертка 2,5 мм / Пилочка для ногтей / Брелок для ключей
Длина, мм
150
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный
Компактный мультитул Victorinox весит всего 16 грамм — такой помощник станет незаметным спутником в кармане или сумке. Благодаря ширине 8 см и высоте 3 см, он не займет много места, но при этом предлагает сразу 5 полезных функций. Решит мелкие задачи и не подведет в нужный момент. Швейцарское качество Victorinox оценят все, кто ищет надежный инструмент минимумом веса и максимальной пользой.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, маленькое / Ножницы / Отвертка 2,5 мм / Пилочка для ногтей / Брелок для ключей
Длина, мм
150
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Швеция
Компактный мультитул Victorinox весит всего 16 грамм — такой помощник станет незаметным спутником в кармане или сумке. Благодаря ширине 8 см и высоте 3 см, он не займет много места, но при этом предлагает сразу 5 полезных функций. Решит мелкие задачи и не подведет в нужный момент. Швейцарское качество Victorinox оценят все, кто ищет надежный инструмент минимумом веса и максимальной пользой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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